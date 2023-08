Corinthians anuncia medidas depois de acidente de ônibus com torcedores

O Sport Clube Corinthians se comprometeu a arcar com o translado dos corpos dos torcedores que morreram no acidente de ônibus, na manhã deste domingo, 20. O acidente ocorreu em Minas Gerais, em um trecho da rodovia Fernão Dias entre os municípios Igarapé e Brumadinho.

Adilson Monteiro Alves, diretor de Responsabilidade Social e Cidadania do Corinthians, confirmou a informação, de acordo com o portal G1. Até o momento, sete torcedores morreram no acidente e outros 36 ficaram feridos. O nome das vítimas ainda não foi divulgado.

“Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada”, disse um sobrevivente que não quis se identificar. “O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento, foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou.”

Os bombeiros reportam 43 torcedores envolvidos no acidente. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, lista 48 — mesmo número da Arteris, responsável pela administração do trecho.

Os torcedores no ônibus eram das cidades paulistas de Caçapava (SP), Jacareí (SP), São José dos Campos (SP), Pindamonhangaba (SP) e Taubaté (SP). Todos faziam parte da torcida organizada Gaviões Vale do Paraíba. Eles voltavam de uma partida entre Corinthians e Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Os time empataram em 1 x 1.

Sobreviventes relataram que o motorista gritou que veículo estava sem freio, antes do acidente. O ônibus captou em um trecho de descida da serra. Depois da tragédia, a direção do time publicou uma nota.

Lei a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 20, na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos.