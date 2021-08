Silvio Santos tem alta e deixa hospital

Apresentador tinha sido internado com covid-19 em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, teve alta na noite de sexta-feira, 13, após ser internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria de imprensa do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) informou que ele está bem e vai se manter em isolamento.

Silvio já tinha tomado as duas doses da vacina contra covid-19 e voltou às gravações no estúdio do SBT em julho deste ano, depois de ter recebido os imunizantes.

