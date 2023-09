Coronel da PMDF é preso por fugir de blitz

Marcilon Back da Silva, coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi preso por fugir de uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na noite do sábado 9.

Silva fugiu da fiscalização na Avenida Elmo Serejo, sentido Ceilândia. Detido, ele foi encaminhado ao 19º Batalhão, conhecido como “Papudinha”.

Como foi a prisão do coronel da PMDF

Veículo foi levado para pátio do Detran | Foto: Divulgação/Detran-DF

O coronel da PMDF estava em um carro da marca Cherry, do modelo Tiggo 5, quando foi parado na blitz. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, conhecido como “teste do bafômetro”, que averigua se o motorista ingeriu bebida alcoólica.

Silva fugiu da blitz em alta velocidade, rumo à Ceilândia. A própria PMDF ajudou a seguir o carro dele. A equipe conseguiu encurralar o PM em um retorno. Quando a PMDF fez a abordagem, o coronel reagiu com violência. Segundo as testemunhas, ele empurrou militares e agentes de trânsito. Por causa disso, foi imobilizado e algemado.

Ele então se identificou como Marcilon Back da Silva e disse ser coronel da reserva da PMDF. Os agentes disseram que o militar da mais alta patente da corporação “estava com sinais de embriaguez, com olhos vermelhos, odor etílico e comportamento extremamente agressivo”, conforme informações do portal Metrópoles.

Por falta de indicação de condutor habilitado, o carro foi levado para o pátio do Detran. O coronel da PMDF foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) por ter sofrido escoriações depois que reagiu à abordagem.

Depois do atendimento médico, Silva foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, onde a ocorrência foi registrada. O documento foi registrado citando resistência, desobediência e embriaguez ao volante. O coronel usou o direito de permanecer em silêncio quando indagado pelo delegado.

Ele foi liberado depois de uma audiência de custódia no domingo 10, depois de se comprometer com uma série de medidas de comportamento. Entre elas, não mudar de endereço sem comunicação, não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias e não frequentar estabelecimentos comerciais com a venda de bebida alcoólica como atividade principal.