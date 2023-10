Corpo de cantora gospel é encontrado carbonizado em rodovia, na Bahia 

A pastora e cantora gospel Sara Mariano, de 35 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira, 27. O corpo carbonizado estava numa rodovia próxima ao município de Dias d’Ávila, a cerca de 63 quilômetros de Salvador (BA).

Sara desapareceu na noite da última terça-feira, 24. Ela saiu de casa, no bairro de Valéria, em Salvador, para ir a um encontro de mulheres em Camaçari, na região metropolitana.

No dia anterior ao seu desaparecimento, a pastora publicou nas redes sociais um vídeo dela cantando na igreja. Seu perfil no Instagram tem mais de 96 mil seguidores.

Marido da cantora presta depoimento

Ederlan Mariano fez o reconhecimento do corpo da sua mulher | Foto: Reprodução/Instagram @saramariano.br

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, quem fez o reconhecimento do corpo foi o marido da pastora, Ederlan Mariano, com quem ela tinha uma filha de 11 anos. Ele conseguiu identificar a mulher a partir da aliança de casamento.

Ederlan prestou depoimento na 25ª Delegacia de Polícia de Dias D’Ávila. Ele teve seu celular apreendido para auxiliar no processo de investigação. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente do caso.

Popular na comunidade evangélica da Bahia, Sara mantinha com o marido o canal “TV Shalom”, com quase 260 mil inscritos no YouTube.

A autoria e a motivação do crime ainda estão sob investigação pela Polícia Civil.

