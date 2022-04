Covid-19: Brasil tem 2ª semana seguida com menos de mil mortes

O Brasil encerrou a segunda semana seguida com menos de mil mortes relacionadas à covid-19. De acordo com o ministério da Saúde, 672 mortos foram registrados entre 17 e 23 de abril. Na semana anterior, a contagem fechou em 718.

Em 2022, o pico de mortes relacionadas à covid-19 registradas em uma semana ocorreu entre 6 e 12 de março: pouco acima de 6 mil mortos. E o maior número semanal de toda a pandemia no Brasil foi registrado entre 4 e 10 de abril do ano anterior: 21 mil mortos.

Desde que o novo coronavírus foi descoberto, pouco mais de 30 milhões de brasileiros foram contaminados. Deles, mais de 29 milhões estão recuperados — quase 97% do total. Cerca de 300 mil pacientes estão em tratamento, e 660 mil perderam a vida.

Neste sábado, no estado de São Paulo, que tem a maior população do país, o número de leitos de UTI ocupados para tratar a doença ficou em cerca de 503, segundo os dados do governo Estadual. Em 4 de abril de 2021, eram mais de 13 mil.

No mundo todo, mais de 508 milhões de habitantes foram contaminados, conforme os dados do site Worldometer. Cerca de 90% estão recuperados, e as mortes somam pouco mais de 1% do total.

