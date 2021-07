Covid-19: ocupação de UTI despenca para 44% na cidade de São Paulo

O índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 vem caindo de forma consistente na cidade de São Paulo. De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 30, o percentual está atualmente em 44,1%. Há um mês, era de 60%. Há dois meses, de 74%.

Em números absolutos, há 528 pacientes com covid-19 internados em UTI neste momento na capital paulista. “No auge da segunda onda, em março, abril, tínhamos mais de 93% de ocupação de leitos de UTI”, lembra o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. “Mas não podemos bobear. A pandemia continua, as medidas sanitárias precisam acontecer.”

Leia mais: “Doria antecipa vacinação e amplia horário de funcionamento do comércio”

-Publicidade-

Segundo dados da prefeitura, São Paulo conta hoje com 2.513 leitos em operação para covid-19 (1.197 de UTI e 1.316 de enfermaria). Esse número é remanejado de acordo com as necessidades da rede de atendimentos e os índices de ocupação.

A capital paulista chegou na quinta-feira 29 à marca de 10 milhões de doses aplicadas contra a covid-19. Até o momento, 7,2 milhões de paulistanos já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante (cerca de 80% da população adulta e 58% da população geral), 2,49 milhões foram vacinados com as duas doses e 313 mil com a dose única (30,5% da população adulta e 23% no geral).

Leia também: “Prefeitura de São Paulo confirma vacinação de pessoas com 28 anos a partir desta sexta”