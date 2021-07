Doria antecipa vacinação e amplia horário de funcionamento do comércio

Governador João Doria anunciou mais flexibilizações do plano de retomada econômica durante a pandemia | Foto: Reprodução/YouTube

A partir do dia 17 de agosto, estabelecimentos comerciais não terão mais restrições

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta quarta-feira, 28, uma nova antecipação no calendário de vacinação contra a covid-19 no Estado.

Segundo o tucano, todos os maiores de 18 anos terão recebido pelo menos a primeira dose até o dia 16 de agosto. Até então, a projeção era a de que os adultos estariam vacinados até o dia 20 de agosto.

Com isso, segundo Doria, será possível iniciar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos já a partir do dia 18 de agosto — e não mais no dia 23, como vinha sendo programado.

“É o senso de urgência, é o senso de emergência e o respeito pela vida dos brasileiros que vivem no Estado de São Paulo”, afirmou o governador paulista. De acordo com Doria, a antecipação foi possível graças à compra de mais 4 milhões de doses da CoronaVac junto ao laboratório chinês Sinovac.

Ampliação do horário de funcionamento do comércio

Na entrevista coletiva, Doria também confirmou a ampliação do horário de funcionamento e a da capacidade de ocupação de bares, restaurantes e do comércio a partir do mês que vem.

Do dia 1º ao dia 16 de agosto, os estabelecimentos poderão ficar abertos até a meia-noite, e a ocupação passará de 60% para 80%. A partir do dia 17, não haverá mais limite de horário. O toque de restrição no Estado também será abolido.

“A vida está voltando ao normal no Estado de São Paulo. De forma segura, passo a passo”, afirmou Doria ao anunciar as novas medidas.

Segundo dados do governo de São Paulo, cerca de 76% dos adultos do Estado (25,7 milhões de pessoas) foram vacinados com a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19 e quase 21% (8,6 milhões) já receberam as duas doses.

