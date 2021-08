Covid-19: Pifzer envia mais 2 milhões de doses da vacina ao Brasil

Primeira carga do lote pousou na manhã deste domingo no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)

Na manhã deste domingo, 1º, pousou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), um dos aviões que trazem a carga de 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer para o combate à covid-19. O Ministério da Saúde informa que foram desembarcadas 1,053 milhão de doses. Ainda esta tarde, está prevista a chegada do restante do lote.

De acordo com o balanço divulgado pela pasta no sábado 31, o Programa Nacional de Imunizações já distribuiu 23,6 milhões das 200 milhões de doses do imunizante da Pfizer encomendadas pelo governo federal — o contrato prevê a entrega de 100 milhões até setembro, e o restante entre outubro e dezembro deste ano.

Leia também: “Covid-19: Saúde receberá 133 milhões de doses de vacinas nos próximos 2 meses”