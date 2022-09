Covid: Anvisa libera vacina para crianças a partir de 6 meses

A decisão do órgão aconteceu depois da análise técnica de dados e estudos clínicos | Foto: Reprodução

Cabe ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação do imunizante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou na sexta-feira 16 o uso da vacina da Pfizer contra covid-19 em crianças de seis meses a quatro anos.

A decisão do órgão aconteceu depois da análise técnica de dados e estudos clínicos. Segundo a Anvisa, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para as crianças dessa faixa etária.

“A formulação da vacina autorizada deverá ser aplicada em três doses de 0,2 ml (equivalente a 3 microgramas). As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose”, declarou a Anvisa, em nota.

Segundo a agência, a vacina tem 12 meses de validade, quando armazenada a temperatura entre -90°C e -60°C. Depois de retirado do congelamento, o frasco fechado pode ser armazenado em geladeira entre 2°C e 8°C por até dez semanas, não excedendo a data de validade original.

Para diferenciá-la das demais, a vacina voltada às crianças dessa faixa etária será identificada pelo frasco com tampa de cor vinho. Para os menores de 5 a 11 anos, a tampa é laranja e, para o público acima de 12 anos, roxa.

A vacina da Pfizer está registrada no Brasil desde fevereiro de 2021. Em dezembro do mesmo ano, a Anvisa já havia autorizado a indicação da vacina para a faixa etária de 5 a 11 anos.

A agência ressaltou que a aprovação permite que o imunizante já seja usado no país, mas cabe ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação e o estabelecimento do calendário para as faixas etárias específicas.