Cracolândia: Câmara quer dar isenção de IPTU a 4 mil imóveis

A Câmara Municipal de São Paulo apresentou um novo texto para o projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes que isenta os donos de imóveis da cracolândia do pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O texto original, que foi aprovado em primeiro turno em agosto, previa isenção para cerca de mil imóveis. Com o pedido de diversos moradores do perímetro da região, que também se sentiam prejudicados pela cracolândia, a nova proposta quer dar isenção de IPTU para 4,8 mil imóveis.

A nova proposta tem limite máximo de isenções. Ainda há um substitutivo do vereador Rubinho Nunes que será levado à votação.

Isenção de IPTU na região da cracolândia terá limite máximo

Ao menos 23 comércios fecharam na Santa Ifigênia e no Campos Elísios por causa da cracolândia nos primeiros três meses do ano | Foto: Reprodução/Instagram/salveocentro

Nas quadras mais próximas do fluxo da cracolândia, a isenção de IPTU continua total, mas com teto de R$ 20 mil. Os valores acima disso ainda deverão ser pagos.

Em outros quarteirões, conforme o texto do substitutivo, foi criado um desconto de 50% no valor do imposto, com trava de R$ 10 mil. Ou seja, acima disso, o imposto ainda segue devido, segundo o portal Metrópoles.

Depois da aprovação dos vereadores, o texto será encaminhado para sanção do prefeito Ricardo Nunes. Em 10 de agosto, os comerciantes da região de Santa Ifigênia, no centro da cidade de São Paulo, fecharam as portas para protestar contra a cracolândia.

A cracolândia está trazendo mais violência para a região e afastando os consumidores de lá. Lojistas e vendedores se reuniram para protestar na Rua Santa Ifigênia às 9 horas com bandeiras, faixas e cartazes. O protesto percorreu outras ruas da região.

“Basta!! Chega de cracolândia! Nós queremos trabalhar”, dizia um cartaz. “Revitalização do centro histórico de SP é urgente e necessária”, dizia outra faixa. A União Santa Ifigênia afirma que houve uma perda de 30% dos empregos, 40% de imóveis estão desocupados e diminuição de 50% da atividade comercial da região por causa da chegada da cracolândia.