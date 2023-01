O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a internação compulsória de usuários de entorpecentes da cracolândia, na região central da capital paulista. A medida valeria para dependentes químicos que usam crack há mais de cinco anos.

O assunto foi abordado durante um evento na região central na sexta-feira 13. O prefeito foi questionado sobre as ações do governo sobre o tema e falou dos estudos que mostram a necessidade de intervenção do poder público após o período.

“É uma avaliação médica. A gente não pode desconsiderar a realidade dos fatos”, justificou. “Quem está no consumo há mais de cinco anos, são os estudos que demonstram, o poder público precisa dar um atendimento”, advertiu. “Se o atendimento for a internação involuntária, se for internação compulsória, se for unidade terapêutica, seja ela qual for, a prefeitura de São Paulo e o governo do Estado darão o atendimento”, garantiu Nunes.

O prefeito de São Paulo falou que a gestão municipal conseguiu ter “sucesso e êxito” com as ações adotadas para a cracolândia nos últimos anos. Segundo ele, em 2016 a região central da capital contava com cerca de 4 mil dependentes químicos, hoje está perto de mil. “Houve um avanço”, ressaltou.