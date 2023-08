Creche do Rio toca ‘Toma Rajadão’ para crianças

A diretora da creche municipal Luiza Barros de Sá Freire, no Rio, dançou com crianças menores de 6 anos um funk com letra pornográfica.

A dança, ao som do funk Toma Rajadão, de Pedro Sampaio, foi gravada, e o vídeo foi publicado nas redes sociais. Rajadão é uma gíria que faz referências ao disparo de fuzis e metralhadoras, embora a letra do funk também tenha trechos com conotação sexual.

Um trecho da letra diz o seguinte: “Desce, sobe, toma rajadão. A segunda maravilha acabou de terminar. Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar. Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar.” Em outro, o funk diz “bola aê, brisa aê que hoje a noite é de prazer”.

Nas redes sociais, o vídeo foi compartilhado com críticas pela exposição de crianças a conteúdo impróprio.

Depois do caso do "cavalo tarado", surgem mais denúncias.

Segundo o Diário do Rio, que noticiou o fato, a diretora Fernanda Alvarenga se intitula “bagulho doido” nas redes sociais, que são fechadas para quem não é seguidor. O jornal também informa que ela posta com frequência os vídeos da recreação com as crianças, nos quais ensina os alunos a rebolarem ao som de funks eróticos.

Diretora da creche foi afastada

Com a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Educação do Rio afastou Fernanda Alvarenga. O secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, disse que essa diretora também responderá a uma sindicância.

“Tomei conhecimento do vídeo no início da tarde. E como nos outros casos, a diretora foi afastada e responderá a sindicância. O entendimento é que isso inclusive fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas também é preciso deixar claro que esses casos são exceções. Na rede, temos mais de 4 mil diretores e diretores assistentes”, declarou ao jornal O Globo.

Em outro caso no Rio, crianças foram expostas a ‘cavalo que senta e rebola’

Parte da apresentação para crianças de escola pública do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda é a quinta diretora da rede municipal de ensino a ser afastada em apenas dois dias. Na terça-feira 29, quatro diretoras de quatro escolas também foram afastadas e vão responder a sindicância por permitirem exibições da encenação Cavalo Tarado‘, da Companhia Suave, também com conotação sexual.

Por aque a direção do colégio permite esse tipo de conteúdo para crianças? Por que insistem em sexualizar em vez de focar no ensino de disciplinas como português, matemática, geografia e história?



A direção da escola precisa ser responsabilizada.

No caso de Cavalo Tarado, a Companhia Suave recebeu R$ 50 mil em subvenção da Secretaria Municipal de Cultura por cinco shows, sendo quatro em escolas. A prefeitura deve tentar reaver o dinheiro com o argumento de que desconhecia o conteúdo das apresentações.