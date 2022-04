Crime e castigo: a questão da justiça

Justiça e vingança são a mesma coisa? O que fazer com uma pessoa que cometeu algum crime hediondo? A Justiça está nos atendendo? Esses são alguns dos questionamentos feitos na nova série original Crime e Castigo, da Rádio Novelo, produtora de podcasts.

Com estreia marcada para este sábado, 2, a produção tem seis episódios que buscam revisitar crimes polêmicos e abordar temas como reparação, vingança, perdão e punição. Entre outros casos, são histórias reais de um filho assassinado, uma mulher violentada, um atropelamento, um estelionato, uma briga de vizinhos, um tiro acidental.

De acordo com Branca Vianna, uma das idealizadoras da Rádio Novelo, a ideia de Crime e Castigo surgiu depois do lançamento do primeiro podcast original da Rádio Novelo, a série Praia dos Ossos.

-Publicidade-

A série que serviu de inspiração para Crime e Castigo conta a história do assassinato da socialite Ângela Diniz, por seu namorado, Doca Street, em 1976. “Muita gente achou pouca a condenação de Doca a 15 anos de prisão e questionou a Justiça brasileira”, disse Branca. “A partir daí, resolvemos fazer uma nova série sobre justiça, reparação, vingança, crime e punição”, completou.

Leia também: “A vez do podcast“, artigo de Dagomir Marquezi publicado na Edição 103 da Revista Oeste