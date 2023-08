Criminosos atiram em policial depois de reconhecerem agente em lava rápido

O policial civil Higor Carlos Navarro Longo, 42 anos, entrou em coma induzido depois de ser baleado três vezes por criminosos, durante um assalto a um lava rápido, em São Bernardo do Campo (SP), no sábado 29. Minutos antes, Longo havia saído de uma academia nas proximidades.

Acompanhado de um comparsa, o bandido ainda levou a arma de Longo. A dupla fugiu em um Hyundai HB20.

Longo encontra-se internado no Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul. O quadro de saúde do agente é considerado delicado.

Criminosos mataram policial no Guarujá

O soldado Patrick Bastos Reis, que foi assassinado por criminosos no Guarujá | Foto: Divulgação/PMSP

Ataques de bandidos contra policiais têm se tornado frequentes no Estado de São Paulo. Na semana passada, foi a vez de Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Casado, pai de um filho pequeno e policial militar (PM) ele morreu depois de ser baleado próximo ao túnel da Vila Zilda, no Guarujá.

Morador da cidade de São Paulo, o PM praticava jiu-jítsu e sonhava em ser campeão mundial da modalidade.

Soldado das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), Reis foi ao litoral para realizar um patrulhamento. Durante a ação, criminosos fortemente armados atacaram o comboio, na noite da quinta-feira 27.

