‘Cruzeiro do Neymar’: com patrocinador e passageiro investigados pela polícia, entenda as polêmicas do ‘rolê’

O jogador da seleção brasileira Neymar, que está fora dos gramados desde outubro, depois que se machucou durante partida contra o Uruguai, esteve nos holofotes das redes sociais no final de 2023. O atleta realizou o seu cruzeiro intitulado “Ney em Alto Mar”, evento que causou algumas polêmicas.

Tratamento no “rolê”

A primeira polêmica da viagem, que durou de 26 até 29 de dezembro, foi o fato de o jogador ter comparecido ao evento mesmo estando em tratamento de sua lesão. Ele mesmo publicou uma foto do seu joelho em seu Instagram com a legenda: “Tratamento no ‘rolê’, vale?”.

Neymar ‘tira onda’ com o fato de tratar a lesão enquanto se diverte | Foto: Reprodução/Redes sociais

Fãs ainda acusaram o craque de não ter dado atenção a devida atenção no navio. O atacante usou então suas redes sociais para rebater as críticas: “Infelizmente, não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude”, justificou.

Neymar ganha cordão de R$ 2 milhões de influenciador alvo da PF

Além disso, o influenciador digital Bruno Aleksander, conhecido como Buzeira, presenteou o jogador com um cordão cravejado de ouro e prata. O objeto está estimado em R$ 2 milhões.

Buzeira foi citado em operação da Polícia Federal (PF) sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais. A jogatina incluiria rifas e sorteios de artigos de luxo.

Em um vídeo publicado no Instagram, Buzeira mostra quando deu o colar de ouro com a numeração “00” para o jogador. Os dois brincam com a situação e Neymar agradece pelo presente.

Cruzeiro de Neymar teve patrocinador investigado pela Polícia Civil

Outra polêmica que o cruzeiro causou foi o fato de o evento ter como um dos patrocinadores o site de apostas e cassino on-line Blaze. A empresa está sob investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Eles são acusados de contratar influenciadores digitais para promover jogos ilegais no Brasil, como o “jogo do tigrinho”. Neymar é embaixador da Blaze, também acusada de não pagar alguns usuários vencedores de prêmios de alto valor monetário.

Os preços do “Ney em Alto Mar” chegaram a R$ 28 mil

No primeiro lote do “Ney em Alto Mar”, a reserva das cabines custavam entre R$ 5,1 mil e R$ 7,2 mil. No entanto, com o passar do tempo, a estadia passava a custar de R$ 22,2 mil até R$ 28,2 mil.

O evento, que terminou na quinta-feira 29, teve cerca de 28 atrações, entre shows de comediantes, como Thiago Ventura, Renato Albani e Victor Sarro. Além disso, os cantores Péricles e Belo se apresentaram no navio.