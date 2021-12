Cruzeiro é vendido por R$ 400 milhões para Ronaldo Fenômeno

O jogador Ronaldo Fenômeno anunciou neste sábado, 18, a compra de 90% das ações do Cruzeiro. O ex-jogador do clube confirmou o acerto ao lado do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.

“Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, ir ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união”, disse Ronaldo. “Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente”.

O investimento de R$ 400 milhões de Ronaldo será realizado por meio da empresa Tara Sports. O clube mineiro tinha outras duas propostas atrativas em mão, informou o site Globo Esporte.

“A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do Cruzeiro, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo”, informou a XP Investimentos, que intermediou o negócio.

O Cruzeiro aprovou ontem, em Assembleia Geral, a alteração no estatuto que permite a venda de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, criada neste mês — antes, o time só poderia vender 49% dos papeis.

O clube não é o primeiro o clube adquirido por Ronaldo. Há três anos, o Fenômeno comprou 51% do Real Valladolid, time da segunda divisão espanhola, em uma transação estimada em € 30 milhões.