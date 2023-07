Cuba volta a ter voos do Brasil

Essa era uma das prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O esforço de Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, foi anunciado no final de abril. Na época, o ministro avisou que o país voltaria a ter voos diretos para Havana, capital de Cuba.

A companhia aérea Latam anunciou que, depois de três anos sem operar o trecho, irá conectar novamente Brasil a Cuba. Os voos devem começar a partir de outubro, segundo informou Ancelmo Gois, em O Globo. As passagens começam a ser vendidas já na próxima semana. A previsão é que sejam realizadas quatro decolagens por semana para a ilha.

A estratégia de Lula

Em abril, durante uma audicência pública, o ministro de Portos e Aeroportos explicou qual seria a “estratégia” de Lula com a retomada de voos para Cuba e outros países.

“O presidente Lula pediu para que as empresas pudessem voltar a voar para a América Central, Caribe, e para a África. Então as empresas estão se organizando e, possivelmente no segundo semestre, mais três voos para a África, um para a África do Sul e dois mais para cima, na África, mais ao norte, todas voltadas para o litoral”, afirmou o ministro.

Márcio França disse na ocasião que “não há um conteúdo ideológico, embora as pessoas queiram dar”. O governo também quer voos ligando a ditadura venezuelana e o Brasil.

“É porque esse grupo de países poderia, eventualmente, comprar os nossos produtos industrializados”, explicou França. “É mais fácil você vender para os país que estão com menos desenvolvimento e, certamente, com aqueles que têm proximidade com a nossa cultura, com a nossa língua, enfim, e tanto a África quanto a América Central são importantes destinos nessa área. Então, a pedido dele (Lula), as companhias colocarão esses voos ainda neste ano”, afirmou o ministro.

