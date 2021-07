Da cidade ao campo: neve, geada e frio intenso

Uma massa de ar polar derrubou a temperatura em várias regiões do país nesta quinta-feira, 29. Em São Paulo, os termômetros registraram uma média de 4,7ºC, na madrugada mais fria do ano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura da capital. Em Engenheiro Marsilac, no extremo sul de Parelheiros, a mínima foi de -0,1°C.

Os termômetros também despencaram no Sul do país. No município de Urupema, em Santa Catarina, a baixa temperatura congelou a água de uma cachoeira.

Pelo segundo dia consecutivo, houve registro de neve em ao menos dez cidades do Estado. A intensidade do fenômeno chegou a bloquear a pista na rodovia SC-114. Em São Joaquim, o cenário congelante e os flocos de neve que caíram fizeram a alegria de turistas e moradores.

Neve no campo

O frio não perdoou nem quem mora no campo. O produtor Anapio Pereira tirou foto da neve caindo na Fazenda Monte Negro, em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. “Ficou tudo branquinho”, diz.

Já em Campo Mourão, no Paraná, as lavouras de trigo foram atingidas pela geada e as folhas ficaram cobertas por uma fina camada de gelo. “Aqui, dá para perceber a força da geada nessa plantação de trigo que está começando a soltar cacho agora”, diz o produtor Enso Paulo Tobaldino.

Ainda vem mais frio pela frente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, entre hoje e o domingo, as temperaturas mínimas ficarão entre -6 ºC e -8 ºC nas regiões de maior altitude, como as serras. E São Paulo poderá bater o recorde de frio na madrugada desta sexta-feira, 29.