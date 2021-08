Defesa da família de Anderson pede transferência de Flordelis para o interior

Ex-deputada Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os advogados que representam o pai do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada Flordelis, assassinado em junho de 2019, pediram à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói (RJ), para que a ex-parlamentar seja transferida para o presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes (RJ), no interior do Estado. As informações são do jornal O Globo.

A solicitação do advogado Angelo Máximo foi apresentada na noite de domingo 15. Flordelis está no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu.

Ao decretar a prisão de Flordelis na sexta-feira 13, a juíza determinou que a ex-deputada não tenha contato com outros réus do processo. Entretanto, estão na mesma unidade prisional sua neta Rayne dos Santos de Oliveira e Andrea dos Santos Maia, mulher de um ex-policial militar acusado de tentar obstruir as investigações do caso.

Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato de Anderson. Rayane e duas filhas da ex-parlamentar — Simone dos Santos e Marzy Teixeira — também estão detidas, acusadas de participação no crime.

A região metropolitana do Rio conta com apenas três unidades prisionais femininas: Santo Expedito, Oscar Stevenson e Talavera Bruce.

