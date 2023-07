Demitido por tirar foto com refrigerante de marca rival começa no novo trabalho

O operador de máquinas de rótulos Keoma Messias de Oliveira, demitido por servir refrigerante de uma marca rival no aniversário do filho, começou o trabalho na concorrente de sua antiga empregadora.

Oliveira trabalhava na empresa de refrigerante Frisky, na cidade de Ariquemes. A cidade fica a 195 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. Na festa de aniversário de dois anos do filho dele, a família decidiu servir o refrigerante Dydyo — marca concorrente da Frisky.

A irmã de Oliveira que escolheu a marca do refrigerante. O operador de máquinas explicou que, como ganhou a festa de presente, não tinha motivo para reclamar da escolha da irmã.

Mesmo assim, a Frisky decidiu demitir o funcionário no dia seguinte à festa, que foi realizada no fim de semana, fora do horário de expediente.

Oliveira começa novo trabalho na fábrica de refrigerantes Dydyo

Keoma Oliveira foi demitido porque serviu a marca de refrigerante Dydyo, concorrente da Frisky, onde ele trabalhava | Foto: Arquivo pessoal

Agora é vida nova, porque a Dydyo contratou o homem de 27 anos para trabalhar no setor de logística. No sábado, Oliveira foi até a fábrica da Dydyo, em Porto Velho, junto de seu filho Oliver e da esposa, Rosy Ianosky.

Ele vestiu a camiseta da empresa, deu entrevistas e fez fotos com seus futuros colegas. “Deram-me toda a liberdade possível [para consumir refrigerantes de outras marcas] e não falaram em nenhuma regra”, disse. “Agora, estou pronto para vestir essa nova camisa e crescer aqui dentro da empresa, fazer cursos e ter um ótimo desempenho profissional.”

Logo depois que a história de demissão de Oliveira e da Frisky veio à tona, internautas passaram a pedir à Dydyo que contratasse o rapaz. A história ganhou repercussão após os usuários tomarem conhecimento do motivo da demissão.

“Quero é trabalhar, tudo bonitinho, assinadinho e ter uma renda para sustentar minha família”, disse o operador de máquinas de rótulos. “Estou muito feliz com a recepção e impressionado com a estrutura da Dydyo aqui em Porto Velho. Estou muito alegre por poder trabalhar em minha cidade, Ariquemes.”