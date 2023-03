O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu alta hospitalar, nesta terça-feira, 28, depois da retirada de um cálculo renal, durante a missão internacional do governo de SP, em Londres. Tarcísio teve uma crise nos rins na segunda-feira.

Ele foi representado nos eventos seguintes à sua internação pelo secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz. O secretário representou o governador nos encontros programados na capital do Reino Unido e viaja para Madri, na Espanha, para compromissos do governo de São Paulo nesta quarta-feira, 29.

A participação do governador nos demais compromissos da missão, que segue na quinta-feira, 30, para Paris, depende de avaliação e recomendação médica. É possível que ele retorne antecipadamente para o Brasil.

Em primeiro lugar, agradeço as mensagens e desejo de pronta recuperação. O procedimento de retirada do cálculo renal foi bem-sucedido e estou me recuperando bem, com expectativa de alta p/ hoje. Volto amanhã ao hospital para novos exames, que definirão sobre retomada da agenda.

