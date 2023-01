Comentários dirigidos ao jornalista foram feitos no Twitter

O jornalista Glenn Greenwald foi alvo de homofobia nas redes sociais na noite do sábado 14, após a repercussão da sua denúncia a respeito da censura imposta no Brasil por ordens do poder Judiciário.

O marido do comunicador, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ), também foi alvo dos comentários. O parlamentar está internado na UTI desde agosto de 2022 por causa de uma infecção gastrointestinal.

O empresário Leandro Ruschel fez uma publicação criticando a postura dos esquerdistas que praticaram homofobia contra Greenwald.

Vejam o nível de ódio direcionado ao @ggreenwald pela esquerda, por ter feito um programa em inglês, expondo a escalada da censura e da perseguição política no Brasil. pic.twitter.com/QS18nPPkZA — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) January 14, 2023

Em seguida, Greenwald respondeu a Ruschel. O nome de David Miranda chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter pela onda de publicações contra o jornalista e o deputado.

“Um grupo tão grande de petistas imundos e sociopatas passou a noite atacando David ou usando a crise de saúde de David para me atacar que ele acabou no TT a noite toda. Isso é subumano”, criticou Glenn.

E não eram apenas alguns trolls isolados. Um grupo tão grande de petistas imundos e sociopatas passou a noite atacando David ou usando a crise de saúde de David para me atacar que ele acabou no TT a noite toda. Isso é subumano. pic.twitter.com/Gv1pgl6K1z — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 14, 2023