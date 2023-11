Depois de morte de fã, empresa que organiza show de Taylor Swift permite entrada com copos de água lacrados

Depois que a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu após sair do show da cantora Taylor Swift, a Time For Fun (T4F), empresa que está organizando o show da artista no Brasil, anunciou que vai permitir a entrada de copos de água lacrados no evento e que vai “reforçar” o fornecimento de água gratuita nas filas. (Confira a nota completa ao final da reportagem).

“Informamos que estamos reforçando o plano de ação especial, realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”, informou a T4F em nota, neste sábado, 18. “Também será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa.”

Conforme a T4F, os pontos de distribuição de água estarão à disposição do público durante o show. “Esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendações de segurança”, continuou a empresa que organiza o show de Taylor Swift.

+ O que se sabe sobre a morte da fã de Taylor Swift durante show no Rio

Contudo, a T4F não autorizou a entrada de garrafas de água, pois, segundo a organização, se trata de uma exigência feita por órgãos públicos. “Também não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio, informou.

Fãs de Taylor Swift reclamam da distribuição de água

A jovem Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift, que passou mal durante o show da cantora e morreu | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fãs da cantora reclamavam que a organização do evento limitava o acesso do público à água e proibia a entrada com garrafas. Taylor chegou a pausar o show, em um momento, para pedir ajuda ao público depois de perceber que pessoas estavam passando mal na plateia.

Ana Clara morreu na sexta-feira 17 depois de passar mal durante o show da cantora no estádio Milton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A jovem era fã de Taylor e estava no evento ao lado de aproximadamente 60 mil pessoas.

+ ‘Lei Ana Benevides’: fãs de Taylor Swift divulgam abaixo-assinado para água gratuita em eventos

A morte de Ana Clara ocorreu em um dia marcado pelo calor intenso no Rio, a temperatura marcava cerca de 40 graus. Amigos da universitária relataram que ela desmaiou durante a segunda música do show.

Em nota, a T4F informou que a jovem foi “prontamente atendida pela equipe de brigadistas, paramédicos” e, depois, socorrida no Hospital Salgado Filho. A empresa, no entanto, não divulgou até o momento um balanço dos atendimentos realizados.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro disse que a fã de Taylor Swift chegou ao hospital às 20h50 com parada cardiorrespiratória. Depois da apresentação, a cantora escreveu que estava com o “coração partido” pela morte da fã.

Ministério da Justiça determina distribuição de água em show da Taylor Swift

Hoje, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que a Secretaria do Consumidor iria adotar as “medidas imediatas” sobre o acesso à água em shows. Wadih Damous, que comanda a secretaria, editou uma portaria para que as medidas comecem a valer ainda hoje.

Ao longo de cinco artigos, o texto prevê que empresas organizadoras de eventos, como a T4F, deverão:

Garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo no evento, devendo disponibilizar bebedouros ou realizar distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor;

Garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam dispostos em regiões estratégicas do local evento a fim de facilitar o acesso pelos consumidores;

Assegurar espaço físico e estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento, em caso de intercorrências relacionadas à saúde e demais situações de perigo;

Além disso, o documento prevê que os órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor devem acompanhar os preços da água mineral comercializada próximo aos eventos. O leitor pode conferir o texto completo da portaria neste link.

Nota da empresa T4F

“Diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento.

Também será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendações de segurança.

Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio.

O efetivo de serviços foi reforçado. Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início, entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando 08 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias e 08 UTIs móveis.”