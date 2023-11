‘Lei Ana Benevides’: fãs de Taylor Swift divulgam abaixo-assinado para água gratuita em eventos

Depois que a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu após sair do show da cantora Taylor Swift, um abaixo-assinado foi iniciado pelos fãs da artista para criar a “Lei Ana Benevides”, que prevê a distribuição gratuita de água em eventos. Até a publicação desta reportagem, o abaixo-assinado conta com mais de 157 mil assinaturas, com a meta de 200 mil.

A jovem morreu na sexta-feira 17 depois de passar mal durante o show da cantora no estádio Milton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A jovem era fã de Taylor e estava no evento ao lado de aproximadamente 60 mil pessoas.

“Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência”, diz um trecho do abaixo-assinado. “Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor.”

Nas redes sociais, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciou que, em forma de homenagem e seguindo sugestões, redigiu um projeto de lei com o nome da fã de Taylor Swift para que seja obrigatória a disponibilização de água em eventos e estabelecimentos comerciais. “O acesso à água é uma necessidade básica e exigência de segurança”, destacou a parlamentar;

A morte de Ana ocorreu em um dia marcado pelo calor intenso no Rio, a temperatura marcava cerca de 40 graus. Fãs da cantora reclamavam que a organização do evento limitava o acesso do público à água e proibia a entrada com garrafas. Taylor chegou a pausar o show, em um momento, para pedir ajuda ao público depois de perceber que pessoas estavam passando mal na plateia.

Amigos da universitária relataram que ela desmaiou durante a segunda música do show. Em nota, a T4F — empresa organizadora do evento — informou que a jovem foi “prontamente atendida pela equipe de brigadistas, paramédicos” e, depois, socorrida no Hospital Salgado Filho.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro disse que a fã de Taylor Swift chegou ao hospital às 20h50 com parada cardiorrespiratória. Depois da apresentação, a cantora escreveu que estava com o “coração partido” pela morte da fã.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a investigação das denúncias sobre o acesso à água para os fãs durante o show. A T4F não divulgou até o momento um balanço dos atendimentos e não se pronunciou sobre as críticas em relação à restrição de água.

Após morte da fã de Taylor Swift, Dino diz que será permitida a entrada de garrafas de água em espetáculos

Foto: Hans do Pixabay

Pela manhã, o ministro da Justiça informou que a Secretaria do Consumidor iria adotar as “medidas imediatas” sobre o acesso à água em shows. Há pouco, Dino anunciou que, após determinação da secretaria, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos.

“E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso”, escreveu o ministro no X/Twitter. “A medida vale imediatamente. A portaria será editada em, no máximo, uma hora. Será postada aqui para conhecimento dos detalhes.”

Segundo Dino, a secretaria, que é comandada por Wadih Damous, “tomará as providências cabíveis para a fiscalização”, com a colaboração dos Estados e dos municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que a morte de Ana Clara é “inaceitável” e que os detalhes estão sendo investigados. Além disso, ele determinou que a produtora adote medidas para a amenizar a exposição do público ao calor.

“Já determinei ao chefe executivo de operações do município que exija providências junto a produção do show”, escreveu Paes no Twitter/X. “Já posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol, novos pontos de distribuição de água, aumento de número de brigadistas e aumento de ambulâncias.”

O pai da fã de Taylor Swift e uma prima embarcaram às 6 horas deste sábado, 18, para o Rio. A família da jovem é de Mato Grosso. Ela cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no interior mato-grossense.

Amigos de Ana relataram que a jovem amava a cantora norte-americana e estava realizando um sonho ao viajar para assistir ao show da artista.