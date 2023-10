Deputada estadual é sequestrada no Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo, 1, a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros (PSD), a Lucinha, foi alvo de um sequestro relâmpago.

A parlamentar estava com sua equipe em um sítio em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, para comemorar seu aniversário de 63 anos. No entanto, o evento teve de ser cancelado devido ao mau tempo.

Eles desmontavam a estrutura que havia sido preparada para a celebração quando os criminosos entraram no local.

Os bandidos reconheceram que o segurança de Lucinha era um policial militar. Eles tomaram a arma do PM e exigiram um carro para ir embora.

Lucinha entregou o veículo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), mas os bandidos decidiram levá-la junto.

Lucinha preside a Comissão de Segurança Alimentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Alerj

Depois que partiram, o segurança acionou as autoridades e uma operação foi montada para resgatá-la.

A Polícia Militar usou o rastreador para localizar o veículo, que estava na Vila Kennedy, a 14 quilômetros do sítio.

Os sequestradores também abandonaram a deputada no interior da favela, de onde conseguiu sair através de um carro de aplicativo.

Em nota, a assessoria da parlamentar afirmou que “a deputada Lucinha se encontra bem e em segurança.”

Segundo informação do portal G1, o secretário de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, informou que a busca dos criminosos, que já está acontecendo, tem como foco a Vila Kennedy.

O caso foi registrado na 35ª DP, mas a investigação ficará a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

A Polícia Civil aventa a possibilidade de que os bandidos estivessem em fuga da Comunidade Viegas, em Senador Camará, quando acabaram entrando no sítio.

