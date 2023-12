Deputado federal reage a assalto e mata criminoso

O deputado federal Alexandre Leite (União-SP) matou um criminoso que tentou assaltá-lo neste sábado, 16, na capital paulista. O parlamentar estava acompanhado da mulher quando foi alvo da ação criminosa.

De acordo com o site g1, o congressista dirigia pela Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, quando dois homens numa moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Segundo as informações, o carro de Alexandre chegou a ser atingido por três disparos.

Armado, o deputado reagiu e conseguiu matar um dos assaltantes. O outro conseguiu fugir. Até o momento, as autoridades paulistas não divulgaram a identidade do criminoso que acabou morto pelo membro do União Brasil.

Aos 34 anos de idade, Alexandre Leite cumpre o seu quarto mandato consecutivo como deputado federal por São Paulo. Nas eleições de 2010, 2014 e 2018, ele concorreu pelo Democratas. Em 2022, com a fusão do partido com o PSL, o político passou a fazer parte do União Brasil.

Alexandre Leite, deputado federal que matou assaltante, é filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Milton Leite: vereador do União Brasil vai presidir a Câmara Municipal paulistana pela 4ª vez seguida | Foto: Richard Lourenço/Câmara Municipal de São Paulo

Deputado federal que conseguiu matar um assaltante que o abordou, Alexandre Leite não é a única autoridade da família. Ele é um dos filhos de Milton Leite (União Brasil), que está em seu sétimo mandato como vereador paulistano e, nesta semana, foi reeleito para presidir a Câmara Municipal de São Paulo pela quarta vez seguida. Para comandar o Legislativo da maior cidade do país, Milton recebeu apoio tanto de bolsonaristas quanto de petistas.

Ao g1, Milton Leite afirmou que o filho deputado federal está bem. Ele, contudo, questionou o nível da segurança, não somente na capital paulista, mas no Brasil todo. “Que país é esse?”, perguntou o vereador, que não apresentou a resposta.

Alexandre Leite é irmão de Milton Leite Filho (União), que cumpre o quinto mandato como deputado estadual por São Paulo.