Deslizamento de rocha atinge barcos em Capitólio (MG)

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, na cidade turística de Capitólio, no centro-oeste de Minas Gerais, atingiu três embarcações com turistas neste sábado, 8.

O Corpo de Bombeiros, que está na região, informou que há de 15 a 20 vítimas. Duas pessoas morreram.

Três turistas estão internados em estado grave na Santa Casa de Passos.

-Publicidade-

Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto Socorro de São João da Barra.

Um vídeo que circula pela internet e cuja veracidade foi confirmada pelos Bombeiros mostra o momento em que um dos cânions se desprende da encosta e atinge as lanchas.

Confira:

Segundo a corporação, a princípio, uma “cabeça d’água” (aumento repentino do nível do rio por causa da chuva) fez com que as pedras deslizassem e caíssem de uma altura de mais de 5 metros, atingindo as lanchas.

No fim da manhã, a Defesa Civil do Estado havia emitido um alerta para chuvas intensas na região de Capitólio com possibilidade de “cabeças d’água”.

O acidente ocorreu no condomínio Escarpas do Lago. A localidade fica perto do município de São Roque de Minas.