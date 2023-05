Desmatamento no cerrado bate novo recorde em maio

Maio ainda não terminou e os dados de alertas de desmatamento no Cerrado, registrados até o dia 18 pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), mostram um recorde de áreas devastadas para o mês. Até agora, foram desmatados 627 quilômetros quadrados (km²), maior volume desde 2019, quando começou a série histórica do levantamento feito pelo Deter, sistema de monitoramento do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O balanço, divulgado pelo instituto nesta sexta-feira, 26, também mostra que o recorde de desmatamento no governo Lula também se observa quando considerado o acumulado até maio. Entre 1º de janeiro e 18 de maio, a devastação destruiu 2.833 km² do cerrado, número que supera os índices do acumulado nos cinco primeiros meses de 2022 e 2019, quando o desmatamento atingiu 2.612 km² e 2.630 km².

Veja os dados do desmatamento no cerrado:

Entre janeiro e maio:

2023: 2.833 km² (até 18 de maio)

2022: 2.612 km²

2021: 2.033 km²

2020: 1.964 km²

2019: 2.630 km²

Entre 1° e 18 de maio:

2023: 627 km²

2022: 299 km²

2021: 509 km²

2020: 281 km²

2019: 476 km²

Com a temporada da seca se aproximando, a expectativa é de que a devastação cresça ainda mais entre maio e setembro.

Desmatamento na Floresta Amazônica

Em fevereiro, desmatamento da Amazônia bateu recorde | Foto: Divulgação/Operação Verde Brasil

Na Floresta Amazônica, o desmatamento entre 1º de janeiro e 19 de maio atingiu 1.673 km², inferior ao volume dos três anos anteriores, segundo os dados do Deter/Inpe.

Veja os dados do desmatamento na Amazônia:

Entre 1° e 19 de maio:

2023: 500 km²

2022: 392 km²

2021: 629 km²

2020: 469 km²

Entre janeiro e maio:

2023: 1.673 km² (até 19 de maio)

2022: 2.867 km²

2021: 2.543 km²

2020: 2.038 km²

2019: 1.512 km²

2018: 1.725 km²

2017: 724 km²

Diante dos dados recordes de desmatamento registrados no governo Lula, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que pretende abrir concurso público para aumentar a fiscalização. Anteriormente, Marina atribuiu ao “revanchismo” o recorde de desmatamento na Amazônia e culpou o governo de Jair Bolsonaro pelo aumento da devastação agora, no governo Lula.