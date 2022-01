Dez Estados começam a vacinar crianças hoje

Vários Estados do país começaram hoje a vacinação de crianças contra a covid-19 | Foto: Governo do Estado de São Paulo

Último Estado a receber as doses foi o Acre, na noite de ontem, segundo informações do Ministério da Saúde

Pelo menos dez Estados brasileiros anunciaram o início da campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 para este sábado, 15. Os imunizantes da Pfizer destinados ao público infantil já foram encaminhados pelo Ministério da Saúde a todas as unidades da Federação.

A distribuição começou ainda na madrugada de sexta-feira 14. O último Estado a receber as doses foi o Acre, na noite de ontem, segundo informações da pasta.

Os Estados que têm cidades que já anunciaram o início oficial da vacinação infantil para hoje são Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, a imunização começa no domingo 16.

Na sexta-feira, o governo do Estado de São Paulo realizou um ato simbólico no Hospital das Clínicas, na capital paulista, para marcar o início da vacinação. O indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 no Brasil.

Na capital paulista, a prefeitura definiu que a vacinação do público infantil terá início na segunda-feira 17 nos postos de saúde.

Estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Piauí, Rondônia devem começar a imunizar as crianças na segunda-feira 17. O Rio Grande do Sul projeta o início da vacinação para quarta-feira 19.

Segundo o governo federal, a vacinação infantil contra a covid-19 seguirá os seguintes critérios: