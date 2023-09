DF: membro do PCC e comparsa fogem da Papuda

Dois presos fugiram do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na manhã deste domingo, 3. Um deles é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo informou o Correio Braziliense.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) afirmou que a fuga ocorreu pela manhã e os dois fugiram pelo telhado do Centro de Internamento e Reeducação (CIR). Os fugitivos são Emerson dos Santos Carneiro e Ítalo Custódio da Cruz.

Segundo a Seape, os dois cumprem o regime semiaberto. “As circunstâncias exatas da fuga estão sendo apuradas”, esclareceu. A Polícia Civil disse que os policiais penais perceberam uma das hastes da grade serrada. Foi por onde os dois internos fugiram.

A Seape também informou que “equipes de recaptura” da Polícia Penal do DF, com apoio das polícias Militar e Civil, “foram imediatamente notificadas e estão empenhadas na recaptura dos dois custodiados”.

“As circunstâncias exatas da fuga estão sendo apuradas e qualquer informação relevante sobre o paradeiro dos indivíduos deve ser reportada imediatamente à Polícia Penal do DF (61) 99666-6000, à Polícia Militar, através do telefone 190 ou à Polícia Civil pelo 197. As denúncias podem ser feitas de forma anônima”, afirmou a Seape, na nota.

Membro do PCC é acusado de participar de assassinato de sobrinho de PM

Membro do PCC, Ítalo Custódio é considerado um criminoso de alta periculosidade. Ele é acusado de participar do assassinato de Denerson Albernaz, sobrinho de um policial militar do Distrito Federal, em setembro de 2022. O crime ocorreu em Brazlândia.

Segundo investigações da Polícia Civil do DF, a execução ocorreu a mando de integrantes do PCC e seria essa uma exigência para Ítalo ser batizado na facção paulista.