Dia dos Pais nublado e com chuva; confira a previsão do tempo

O Dia dos Pais deste ano vai ser de clima nublado e chuva espalhada por diversas áreas do país. É o que indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o domingo 13.

Para o período da manhã, “nublado com chuva” é a definição por parte do Inmet para as duas maiores cidades do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Na mesma faixa do dia, Rio Branco e Porto Velho devem registrar “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”. Ainda no período matutino, há o aviso de que Curitiba e Campo Grande vão contar com tempo “nublado com possibilidade de chuva”.

Em Porto Alegre, a previsão do tempo para a manhã do Dia dos Pais de 2023 indica poucas nuvens, mas com geada. Situação que faz o Inmet emitir alerta laranja, que representa perigo, para quase todo o Rio Grande do Sul e parte da região serrana de Santa Catarina. Até as 8 horas deste domingo, há risco de perda de plantações. Além disso, os termômetros podem chegar a 0ºC.

Nas demais capitais do Brasil, a manhã do Dia dos Pais será de sol e muitas nuvens. Na parte de temperaturas máximas, o destaque do período vai para Palmas, com previsão de 36ºC. Nem todo lugar, contudo, deve contar com calor. Em Curitiba, por exemplo, aguarda-se por mínima de 8ºC. Em Porto Alegre, onde vai gear, a expectativa é de mínima de 4ºC ainda pela manhã.

Previsão do tempo: clima nublado e mais chuva durante a tarde do Dia dos Pais

A tarde do Dia dos Pais de 2023 vai ser de chuva em algumas capitais | Foto: Anderson Scardoelli/Revista Oeste

Durante a tarde não deve chover em Curitiba, indica a previsão do tempo do Inmet para o Dia dos Pais. Enquanto isso, cidades do Norte e do Nordeste entram para a lista de localidades que vão contar com o clima nublado e chuva isolada: Boa Vista, Macapá, Belém, São Luís, Maceió e Salvador.

Assim como na manhã, a faixa vespertina será de nuvens e chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Rio Branco e Porto Velho. Durante essa parte do dia, Brasília, Palmas e Teresina devem registrar “poucas nuvens com névoa seca”. Porto Alegre, contudo, deixa de contar com geada.

O Dia dos Pais deste ano vai chegar ao fim com chuva (ou ao menos possibilidade de) em dez capitais estaduais, espalhadas por quatro das cinco Regiões geográficas do país:

Sudeste:

São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória.

Centro-Oeste:

Campo Grande.

Norte:

Porto Velho, Rio Branco, Macapá e Belém.

Nordeste:

Recife e Salvador.

Mapa do Brasil com a previsão de chuvas em capitais na tarde do Dia dos Pais deste ano — 13/8/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

