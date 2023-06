Discord: polícia prende mais um suspeito de estupros de garotas menores

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o quarto integrante da rede de estupros de menores de idade atraídas por criminosos pelo Discord. Trata-se de Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, de 19 anos. O portal G1 divulgou a informação na segunda-feira, 26.

Ele é suspeito de ameaçar e estuprar ao menos duas garotas. As vítimas têm entre 13 e 16 anos e são de Santa Catarina e São Paulo. Os investigadores também estão verificando a possibilidade de que o grupo tenha estuprado e ameaçado cinco outras vítimas: três em São Paulo, uma no Espírito Santo e outra no Amapá. Outros três homens jovens que faziam parte da rede de estupro pelo Discord foram presos na semana passada.

Carlos Eduardo Custódio do Nascimento é conhecido como “DPE”. Ele estava foragido desde que a Justiça decretou sua prisão temporária, a pedido do Ministério Público (MP). Na segunda-feira 19, ele se apresentou com um advogado em uma delegacia da cidade de São Paulo.

Os relatos sobre o homem que usava o Discord para atrair vítimas e cometer estupros

Preso por esquema de estupros que usava o Discord para atrair vítimas, Vitor Hugo Souza Rocha chamou suas vítimas de “vagabundas estupráveis” | Foto: Reprodução/Rede Globo

Uma garota de 13 anos disse à polícia que conheceu Nascimento no Discord. Ela fugiu de Santa Catarina, onde morava com a família, para se mudar para uma casa com Nascimento, em São Paulo.

Segundo a investigação, a menina foi estuprada naquela casa. Ela também teria sido obrigada a usar drogas para ser estuprada por outros homens que participavam do esquema.

Alguns abusos sexuais e agressões eram filmados e compartilhados pelos criminosos. Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como o “Verdadeiro Vitor”, também foi preso no esquema e se gabou de ter catalogado vídeos de meninas estupradas por ele.

Gabriel Barreto Vilares, conhecido como “Law”, e William Maza dos Santos, conhecido como “Joust”, também foram presos na investigação do esquema de estupros transmitidos pelo Discord.