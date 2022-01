Dívida do Cruzeiro ultrapassa R$ 1 bilhão, revela Ronaldo

Ronaldo Fenômeno é quem dá as cartas no Cruzeiro | Foto: Divulgação/Cruzeiro

A dívida do Cruzeiro ultrapassa R$ 1 bilhão, revelou o ex-jogador Ronaldo Nazário nesta terça-feira, 11. “A cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos alguma surpresa negativa”, disse o Fenômeno, em entrevista coletiva realizada na Toca da Raposa. “Infelizmente, o cenário é bem complicado, com as receitas dos próximos dois anos antecipadas. Encontramos um cenário realmente trágico no clube, mas temos de estancar o sangramento.”

Nesse cenário, Ronaldo entende que a atual gestão precisa fazer contenção de gastos. O goleiro Fábio, ídolo histórico do Cruzeiro, deixou o clube por não estar enquadrado dentro da realidade financeira. “Fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente, respeitando sua história, sua trajetória”, explicou. “Infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele. Entendemos que fizemos todos os sacrifícios.”

Em virtude dos desafios que irá encontrar, Ronaldo foi indagado se pretende abandonar o projeto. Como o acordo assinado fala em “intenção de compra”, o Fenômeno disse que há a previsão de desistência. No entanto, essa opção não é cogitada no momento. “Tecnicamente, sim”, admitiu. “No contrato, há essa saída. Mas está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento, estamos em processo de análise do clube. Precisamos entender o tamanho do buraco, da dívida, conhecer os credores.”

