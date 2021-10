Doenças do coração matam 8,5 milhões de mulheres ao ano, alerta OMS

Os estudos apontam que as mulheres sobrevivem menos ao infarto que os homens | Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

As doenças cardiovasculares entre as mulheres já ultrapassaram os números de câncer de mama e útero, respondendo por um terço das mortes femininas no mundo. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. São 8,5 milhões de vítimas por ano, cerca de 23 mil por dia.

Nas brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as doenças do coração chegam a representar 30% das mortes, a maior taxa da América Latina. Estudos médicos apontam que no Brasil uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer um infarto.

“A partir do momento em que a mulher entra na menopausa, ela começa a perder progressivamente a proteção hormonal que ajuda a evitar o acúmulo de colesterol ruim nas artérias”, explicou a médica Magaly Arrais, do Hospital do Coração.

As estatísticas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) de 2020 mostraram que as mulheres sobreviveram menos ao infarto em relação aos homens e que há uma predominância dessas enfermidades nas mulheres entre 15 e 49.

“Essa é uma tendência mundial e as razões podem ser muitas, incluindo a falta de conscientização e orientação sobre esses problemas, questões socioeconômicas e aumento de fatores de risco, como tabagismo, obesidade e diabetes”, explicou a cardiologista coordenadora da SBC, Gláucia Maria Moraes de Oliveira.