Domingo com chuvas e rajadas de vento; confira os alertas da previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulga alertas na previsão do tempo para este domingo, 23. De acordo com o órgão, há alertas risco de danos como alagamentos e deslizamentos em virtude de chuvas e rajadas de vento.

Ao todo na previsão do tempo deste domingo, o Inmet tem cinco alertas de “perigo potencial”. Conforme o órgão, eles são válidos somente para a manhã de hoje.

Para o extremo do Norte do país, o aviso é de chuvas intensas. E em dois avisos distintos. O primeiro cobre o noroeste do Amazonas e a metade norte de Roraima. O outro se estende do extremo leste roraimense e passa pelo norte do Pará e do Amapá. Em ambos os casos, a expectativa é de acumulados de até 50 milímetros (mm) e ventos intensos.

O terceiro alerta de perigo potencial também é relacionado a chuvas. Isso porque deve chover até o fim da manhã deste domingo cerca de 50 mm em boa parte da faixa leste da Bahia, indo do extremo sul do Estado até Camaçari.

Para as localidades chuvosas, o Inmet apresenta as seguintes instruções:

evite enfrentar o mau tempo;

não se abrigue debaixo de árvores;

observe alteração nas encostas;

não estacione próximo a torres de transmissão e placas de publicidade; e

evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo: domingo com chuvas e rajadas de vento

Foto: Reprodução

Assim como nos dois dias anteriores, o alerta de ventos costeiros segue ativo nesta manhã de domingo para boa parte da faixa costeira do Nordeste: do extremo sul baiano até à divisa do Ceará com o Piauí. Neste caso, o Inmet informa que as rajadas podem “movimentar dunas de areia sobre construções da orla.

Há, por fim, o alerta de perigo potencial para a ocorrência de vendaval sobre o sertão nordestino, o norte mineiro e o extremo leste da Região Centro-Oeste. De acordo com o órgão, a velocidade das rajadas de vento devem variar de 40 a 60 quilômetros por hora. Dessa forma, há “baixo risco de queda de galhos de árvores.”

Mapa com os alertas do Inmet para este domingo — 23/7/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

