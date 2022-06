Duas pessoas morrem em naufrágio de barco em Capitólio

Lago de Furnas, em Capitólio (MG), tem segundo acidente com vítimas fatais no ano | Foto: Wikimedia Commons

Duas pessoas morreram em um acidente no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), na noite do último sábado, 18. A informação foi divulgada pela Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg).

O acidente em Capitólio ocorreu quando uma embarcação realizava a transferência de passageiros de uma lancha que enfrentava problemas mecânicos.

A lancha transportava 14 passageiros e pediu apoio para o resgate. A embarcação, que já tinha dez ocupantes, atendeu ao chamado, mas durante a transferência não suportou o peso e acabou virando.

A Ameg informou que as duas vítimas fatais são uma mulher moradora de Minas Gerais e um homem que vivia em São Paulo. Os dois não conseguiram sair debaixo da embarcação e se afogaram.

Capitólio teve desabamento em janeiro

A região do Lago de Furnas, em Capitólio, registrou outro acidente em janeiro deste ano. Um desabamento de rocha em um cânion resultou em dez mortes. Todas as vítimas estavam em uma lancha que foi atingida.

Desde então, o acesso aos cânions do lago chegou a ser suspenso por dois meses, mas foi retomado em março. No entanto, as visitas foram retomadas com uma série de restrições.

As novas regras determinam que antes da abertura para as visitações o local passe pela análise de um geólogo. Além disso, apenas cinco embarcações podem navegar por vez. Em caso de chuvas, os passeios deverão ser interrompidos. Por fim, as autoridades locais obrigam o uso de capacete e colete salva-vidas a todos os passageiros.