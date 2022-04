Em Pernambuco, 41 crianças recebem vacina errada contra a covid-19

As crianças foram imunizadas com doses da Janssen | Foto: Reprodução

Equipes de saúde do governo de Pernambuco acompanham 41 crianças que receberam, de forma errada, doses da vacina contra a covid-19 da Janssen no município de Afogados da Ingazeira (PE), no vale pernambucano do Pajeú.

Segundo informações da secretaria estadual da Saúde, seis crianças tiveram efeitos colaterais mais fortes, como náuseas e vômitos.

Todas as 41 serão acompanhadas pelos próximos 30 dias por autoridades de saúde, que devem monitorar a resposta do organismo à dose não recomendada para crianças.

No Brasil, crianças entre 5 e 11 anos podem ser imunizadas com duas doses infantis da Pfizer; já a Coronavac pode ser utilizada na faixa etária de 6 a 11 anos. Ambas possuem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A secretaria de Saúde de Pernambuco afirmou que as crianças que receberam a vacina errada como 1ª dose deverão retornar, em 60 dias, para receberem a 2ª dose da Pfizer. Já aquelas que buscavam completar o ciclo vacinal e tomaram a Janssen como 2ª dose já são consideradas completamente imunizadas.

Segundo a prefeitura de Afogados da Ingazeira, a servidora responsável pelo erro foi afastada de suas funções e deverá responder a um inquérito administrativo.