Embaixada dos EUA pede que norte-americanos evitem viagens ao RN

Mais de 260 ataques já foram registrados no Rio Grande do Norte | Foto: Reprodução/Twitter

Diante do cenário de violência e caos no Rio Grande do Norte, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança a turistas e funcionários do governo norte-americanos. O comunicado recomenda que os visitantes revisem os planos de viagem e que os funcionários do governo dos EUA evitem desembarcar no Rio Grande do Norte, que há uma semana enfrenta ações criminosas diárias, como ataques armados e incêndios.

“Os cidadãos norte-americanos que precisam viajar para o Rio Grande do Norte devem revisar os planos de viagem e monitorar as fontes de notícias locais para obter informações adicionais”, diz o alerta da Embaixada dos EUA. “Funcionários do governo dos EUA são orientados a evitar viagens ao Estado do Rio Grande do Norte até novo aviso.”

A representação diplomática norte-americana pede atenção com manifestações e greves em áreas urbanas, pois elas “podem ocorrer inesperadamente, interrompendo o transporte e podem se transformar em violência”.

A embaixada lista uma série de recomendações aos turistas que planejam visitar o Rio Grande do Norte: evite manifestações e multidões; mantenha os documentos de viagem atualizados e facilmente acessíveis; revise seus planos de segurança pessoal; monitore a mídia local para atualizações.

Desde segunda-feira 13, criminosos armados têm incendiado prédios públicos e particulares e veículos. Até agora, as autoridades de segurança contabilizaram mais de 260 ações criminosas, coordenadas por uma facção que atua nos presídios do Rio Grande do Norte. Mais de cem pessoas já foram presas.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, desembarcou em Natal na noite de domingo 19. Ele deve se encontrar com a governadora Fátima Bezerra (PT) para tratar da crise na segurança pública no Estado.