Embraer aposta nos turboélices

Concepção artística do modelo ainda sem nome | Foto: Divulgação/Embraer

O site AeroIn revelou que a Embraer está apostando em aeronaves turboélice, que combinam as tecnologias de um motor convencional com as dos jatos. A empresa declarou que esse modelo, ainda sem nome, seria sua prioridade de investimento.

“Nossa proposta é oferecer um turboélice de alta tecnologia, de 70 a 90 assentos, com a mesma seção transversal dos E-Jets”, declarou Luis Carlos Affonso, vice-presidente sênior de Engenharia, Desenvolvimento de Tecnologia e Estratégia da Embraer ao AeroIn. “Muito confortável, sem assentos do meio e compartimentos superiores espaçosos. Com essas características, esta aeronave substituirá os atuais jatos regionais de 50 assentos em mercados muito importantes”.

A Embraer espera começar oficialmente seu programa de produção no ano que vem e projeta a entrada em operação para 2027 ou 2028. O projeto prevê a substituição dos motores turboélice por elétricos ou mesmo a hidrogênio no futuro.