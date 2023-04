Empresa de armamento militar dos Emirados Árabes abre escritório no Brasil

A Edge, empresa estatal de armamentos militares e tecnologias relacionadas a área de defesa dos Emirados Árabes Unidos, abriu um escritório em Brasília. Esse é o primeiro conglomerado árabe na América Latina e deve atender todo o continente sul-americano.

O grupo, que está presente em cerca de 30 países, surgiu em 2010 e, apenas no ano passado, recebeu pedidos de produtos voltados à defesa, no valor de US$ 5 bilhões.

A Edge tem foco em sistemas autônomos, como veículos aéreos e terrestres não tripulados, além de munições guiadas à distância com precisão e tecnologias cibernéticas — como comunicação segura.

Os objetivos com a abertura do escritório no Brasil, segundo seus representantes são:

Criar oportunidades de comércio na América Latina e Brasil;

Fazer parcerias com empresas complementares na área de defesa;

Aumentar a proximidade com a cadeia de fornecimentos

Na mesma semana em que inaugurou o escritório no Brasil, a Edge assinou um memorando de entendimento com a Marinha para desenvolvimento de duas tecnologias em conjunto. São elas:

Míssil contra barco de 300 quilômetros;

Míssil supersônico

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou de uma reunião com integrantes do governo federal e representantes do Grupo Edge em maio de 2022. O encontro ocorreu na sede da empresa, em Abu Dhabi.