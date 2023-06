Empresa é condenada por concorrência desleal contra a XP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou a Apollo Agente Autônomo de Investimentos por concorrência desleal contra a XP. A informação é do jornal Valor Econômico.

A 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP realizou o julgamento em 26 de abril deste ano e a decisão foi unânime. Os valores da indenização não foram divulgados.

Entenda o caso envolvendo concorrência desleal contra a XP

Fundada em 2013 por João Guilherme Penteado, a Apollo se desligou da XP Investimentos em 2019 e se vinculou ao Safra Invest, em abril do ano seguinte. Durante esse processo, a Apollo entrou com um processo na Justiça contra a sua antiga parceira, justificando que a XP descumpriu o aviso prévio, com vigência de 60 dias, para bloqueio de acessos às antigas contas vinculadas às empresas.

Foto: Divulgação

A XP alegou, em sua defesa, que ação teve caráter preventivo, já que havia indícios de conduta ilícita da Apollo. Na ação, a equipe da XP afirmou que a ex-parceira já negociava em paralelo com o núcleo de investimentos do Banco Safra.

O relator do caso, Carlos Russo, entendeu que a plataforma provou a prática de concorrência desleal pelo escritório de assessor de investimentos, antes e durante o período de vigência do aviso prévio do contrato, em razão da migração para a concorrente.

Com isso, a XP pediu a responsabilização da empresa Apollo ao pagamento de multa contratual ainda a compor prejuízos pela prática de atos de concorrência desleal.