Empresas com causas bilionárias patrocinam eventos para magistrados

Magistrados brasileiros tiveram um roteiro de eventos no Brasil e na Europa custeados por litigantes que têm interesses em causas avaliadas em quase R$ 160 bilhões. Entre os mais de 30 processos que envolvem os patrocinadores, estão multas, indenizações e dívidas reclamadas.

Os responsáveis por julgar essas disputas judiciais, que estão entre as mais importantes de 2022, participaram dos eventos ofertados pelos interessados nas ações, noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, neste domingo, 5.

As atrações ofertadas para os magistrados incluíram shows exclusivos com artistas renomados, jantares em cassino, baladas, coquetéis com tudo pago em hotéis cinco estrelas e aluguéis de lanchas com direito a espumante de brinde.

Em maio de 2022, ocorreu em Salvador (BA) o Congresso da Associação dos Magistrados do Brasil, que contou com a presença de 27 palestrantes, incluindo juízes, desembargadores e ministros de tribunais. O evento, que contou com patrocínio da Associação Nacional das Administradoras de Benefício (Anab), foi considerado o maior encontro do gênero no país e contou com diversas atividades, como painéis e shows para um público de duas mil pessoas.

Na época, a Anab usou um espaço no evento para defender o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que estava em julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os magistrados responsáveis pelo julgamento estavam entre os beneficiados pela Associação.

Também em maio do ano passado, o Instituto Brasileiro da Insolvência, criado por líderes de um fundo de investimento em ativos de insolvência, organizou um congresso no Algarve, Portugal, que contou com a participação de ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal e juízes de recuperação judicial. O evento culminou com um show em um cassino.

Os palestrantes ficaram hospedados em um hotel de cinco estrelas, enquanto a operadora de turismo do evento ofereceu um cupom de 20% de desconto para o aluguel de lanchas.

As Cortes e entidades que representam os magistrados beneficiados se justificaram alegando que o tour se trata de “atividade acadêmica” e há uma seleção rigorosa dos participantes.