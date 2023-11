Enem: o que você precisa saber

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será neste próximo domingo, 5. Mais de 3,9 milhões de pessoas de todo o Brasil se inscreveram no Enem deste ano.

No domingo 5, os estudantes farão 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e outras cinco de inglês ou espanhol. O número de questões de ciências humanas será o mesmo, com 45 perguntas. No mesmo dia, os inscritos também farão a redação.

Os portões abrem às 12h no horário de Brasília, e fecham às 13h. No primeiro dia, os estudantes terão até às 19h para terminar a prova. No segundo dia da avaliação, domingo 12, a prova deve ser concluída até às 18h. O segundo dia de Enem terá 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

As notas do Enem serão usadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada para as universidades federais; para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que dá bolsa em universidades particulares; e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que empresta dinheiro para os estudantes cursarem a faculdade.

Enem: o que pode levar para a prova

Novas tecnologias podem virar pauta da redação do Enem | Foto: Freepik

O edital do Enem explica que é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação.

Smartphones, celulares, relógios inteligentes e outros aparelhos eletrônicos serão guardados em envelopes porta-objetos, que devem permanecer lacrados até a saída do inscrito da sala da prova.

O Ministério da Educação (MEC) não proíbe a entrada de alimentos ou mochilas, mas é preciso prestar atenção nas regras ditas pelos fiscais das salas. O cartão-resposta deve ser preenchido com caneta transparente de tinta preta, “sob pena de inviabilizar a leitura óptica e a correção de suas respostas e de seu texto de redação”, conforme o edital.

