A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai manter o patamar 2 da bandeira vermelha neste mês. Assim, o custo de cada 100 kilowatts-hora consumidos continua sendo de R$ 9,49. Segundo a agência, a manutenção se fez necessária porque não houve mudança no nível das hidrelétricas do país.

“Agosto inicia-se com igual perspectiva hidrológica, com os principais reservatórios do SIN [Sistema Interligado Nacional] em níveis consideravelmente baixos para esta época do ano. Essa conjuntura sinaliza horizonte com reduzida capacidade de produção hidrelétrica e necessidade de acionamento máximo dos recursos termelétricos”, explicou a Aneel.