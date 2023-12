Engenheiro do túnel para furto do Banco Central de Fortaleza é preso em SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo prenderam Marcos Rogério Machado Morais, também conhecido como “Cabeção”. O engenheiro foi responsável por projetar e supervisionar o túnel que permitiu o furto de R$ 164 milhões dos cofres do Banco Central, em Fortaleza, em 2005.

Ele foi detido nesta sexta-feira, 1º, em Sorocaba (SP). O criminoso estava foragido havia 12 anos, desde que fugiu do Presídio de Itatinga, no Estado do Ceará, com a ajuda de homens fortemente armados.

A prisão foi feita por policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio).

Engenheiro do roubo do Banco Central

De acordo com a investigação, a equipe passou a apurar informações de que Morais frequentava um imóvel na cidade de Salto (SP). O criminoso passou a ser monitorado e foi localizado em um shopping na Zona Sul de Sorocaba (SP). Não houve resistência à prisão.

Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão no imóvel do criminoso, em Salto, onde morava sua mulher.

Marcos Rogério Machado Morais estava foragido há 12 anos, desde quando fugiu de um presídio no Ceará, com ajuda de homens fortemente armados | Foto: Reprodução/YouTube

‘Bocão’

Em setembro, outro homem, conhecido como “Bocão”, apontado como um dos mentores do crime, foi preso em Sumaré (SP).

Condenado a 49 anos, Bocão foi preso depois de um trabalho de inteligência da Polícia Militar. Ele estava em um imóvel onde havia cerca de 1 quilo de cocaína, 1,5 quilo de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos celulares.

O roubo

O roubo do Banco Central de Fortaleza, em agosto de 2005, é considerado um dos maiores e mais bem planejados crimes da história do país.

O grupo, com cerca de 20 assaltantes, conseguiu roubar em torno de R$ 165 milhões. As notas foram retiradas do cofre através de um túnel de mais de 80 metros de comprimento.

