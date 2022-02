Enquete da prefeitura de Santos sugere ‘eliminar’ pessoas sem máscara e sem vacina

A prefeitura de Santos, cidade no litoral sul do Estado de São Paulo, utilizou o perfil oficial do Instagram para publicar um post sugerindo a “eliminação” de não vacinados e de quem não usa máscaras. A peça publicitária fazia referência ao programa Big Brother Brasil, da TV Globo, em que toda semana um participante é eliminado. Divulgada na quinta-feira 10, a publicação gerou protestos por parte dos seguidores e foi logo apagada das redes sociais.

Nas redes sociais, seguidores se manifestaram sobre a campanha: “Que postagem mais sem noção”, comentou uma internauta. “Meu Deus o que é isso, é a ditadura da vacina?”, disse outra.

Procurada pela Revista Oeste, a prefeitura de Santos respondeu que a publicação sugerindo a “eliminação” de não vacinados e de pessoas que não usam máscaras foi apagada e não deu mais explicações.

Em substituição, a prefeitura publicou uma nova campanha chamada “BBB da vacina”: a vacina seria o “anjo”, capaz de “salvar” uma outra pessoa; o líder seria a pessoa que tomou todas as vacinas; e o “emparedado”, quem ainda não se vacinou.

“Hoje o líder da semana é aquele que completou o esquema vacinal! E no paredão, já sabe, né? Será quem não garantir a dose em um dos postos de vacinação”, informou a publicação da prefeitura. Contudo, o post também foi retirado.

Nota da prefeitura de Santos

“A Diretoria de Comunicação esclarece que não se trata de uma campanha institucional. A enquete, programada e publicada indevidamente pela equipe que administra as redes sociais, reproduzia interação com linguagem inadequada sobre um tema tratado com muita seriedade pela Administração Municipal.

O conteúdo exposto, por um breve período (storie), não reflete o posicionamento institucional da Prefeitura de Santos. Pelos motivos expostos, a publicação temporária foi apagada e os funcionários responsáveis foram orientados para que falhas como essa não se repitam.”