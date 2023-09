No último domingo 24, a atriz Marieta Severo revelou que venceu um câncer no endométrio. Em entrevista para o jornal O Globo, a artista, de 76 anos, contou que o diagnóstico da doença aconteceu em estágio inicial e que ela começou o tratamento antes de qualquer complicação.

Depois do anúncio de Marieta, começaram a surgir dúvidas e curiosidades a respeito do câncer de endométrio.

O que é o câncer de endométrio?

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tipo mais comum de câncer do útero se origina no endométrio | Foto: Reprodução/ Free Pik

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) o tipo mais comum de câncer no corpo do útero se origina no endométrio — revestimento interno do útero. É uma das formas de câncer mais mortais entre as mulheres.

Segundo o Inca, o Brasil registrou 7,8 mil casos da doença e quase duas mil mortes em 2022. O câncer de endométrio é apenas uma das várias formas de câncer que podem afetar o corpo uterino. A doença atinge, especialmente, mulheres na menopausa, aquelas acima dos 50 anos.

Sintomas e fatores de risco

O principal sintoma do câncer de endométrio é o sangramento vaginal fora do período menstrual ou depois da menopausa. Dores em partes do abdômen, aumento do volume abdominal e perda de peso de forma rápida e intensa também são outros sintomas da doença.

Dentre os fatores de risco estão: obesidade; terapia de reposição hormonal na fase da menopausa; hipertensão arterial e diabetes; histórico familiar de câncer ginecológico; nenhuma gravidez durante a vida; e dieta rica em gordura animal.

Prevenção e diagnóstico

O Instituto Vencer o Câncer afirma que a prática regular de atividade física, o controle de peso e o cuidado com a alimentação são as melhores formas de prevenção do câncer de endométrio.

Os especialistas orientam que a realização de exames ginecológicos é a principal maneira de diagnosticar a doença.

Tratamento

O tratamento do câncer de endométrio depende do estágio da doença. Também existe a possibilidade da retirada total do útero, ovários e trompas.

Além disso, as pacientes podem fazer sessões de quimioterapia e radioterapia com o objetivo de evitar o reaparecimento de tumores da região.