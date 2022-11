ES: assassino que invadiu escolas e deixou três mortos é preso

Foto compartilhada nas redes sociais do momento do atendimento aos alunos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O assassino que invadiu duas escolas, deixando três pessoas mortas e outras 13 feridas em Aracruz, no Espírito Santo, foi preso na tarde desta sexta-feira, 25. Os mortos são dois professores e um aluno.

O atentado ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que ficam na mesma rua. O criminoso tem 16 anos e era aluno de uma das escolas que foram atacadas.

A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais. Equipes de segurança conseguiram prender o atirador, de acordo com Casagrande.

O agressor foi preso cerca de quatro horas depois do ataque, na própria casa, localizada na cidade. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a polícia, o criminoso usou um carro para ir às escolas e retornar para a casa.

A placa do veículo estava parcialmente coberta, mas, mesmo com poucos números visíveis, foi possível identificar o endereço do atirador.

Entenda o caso

O crime aconteceu por volta das 9h30. Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública, o assassino invadiu a escola estadual e, com uma pistola, atirou diversas vezes. Em seguida, ele foi à sala dos professores e atirou novamente.

Na sequência, o criminoso deixou o local e se dirigiu à escola particular, onde assassinou um aluno. As identidades das vítimas não foram reveladas. Não existem informações de quantos estudantes estavam nas duas instituições no momento do crime.