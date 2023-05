Escolas de São Paulo estão sem feijão na merenda

A prefeitura de São Paulo não está conseguindo fornecer feijão para a merenda escolar dos alunos da rede. As escolas da cidade estão recebendo ervilha, lentilha e grão-de-bico, conforme orientação do município, em substituição ao feijão nas merendas.

A Secretaria Municipal de Educação admitiu a falha na entrega do alimento às escolas em razão de problema com a empresa fornecedora, mas disse que não houve “qualquer perda nutricional aos estudantes”.

Conforme a gestão municipal, o Executivo contratará uma outra empresa, no entanto, ainda não há data para a solução do problema. “Enquanto a contratação de nova empresa está em andamento, as unidades educacionais possuem recursos financeiros disponíveis e foram orientadas a realizar compra de feijão”, afirmou a secretaria ao jornal Folha de S.Paulo.

Na quarta-feira 24, o Ministério Público recebeu uma representação com pedido para apurar possíveis infrações cometidas pela prefeitura.

Falta de feijão

O problema começou há pelo menos dois meses, quando as escolas deixaram de receber feijão. A situação se agravou nas últimas semanas com o fim do estoque nas unidades.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) também explicou que houve a orientação para substituir o feijão por outras leguminosas, como ervilha, lentilha e grão-de-bico, pois possuem composição nutricional equivalente.