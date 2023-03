Espíritas de esquerda dizem que Allan Kardec é racista e lançam nova edição de obras

O grupo Espíritas à Esquerda está lançando os livros de Allan Kardec, a maior referência dessa linha religiosa, em edições que corrigem conceitos supostamente racistas usados no século 19, quando o autor escreveu suas obras.

No mês que vem, os religiosos vão publicar O Livro dos Espíritos — Edição Antirracista. A obra veio à tona depois de o livro O Evangelho Segundo o Espírito ser revisado. São e-books que podem ser baixados gratuitamente.

A discussão sobre o assunto começou há 17 anos, quando o Ministério Público Federal da Bahia (MP-BA) recebeu uma reclamação contra as ideias “racistas” na obra de Allan Kardec. O MP-BA entrou em acordo com a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e seis editoras, para incluir notas explicativas sobre o assunto.

“São pequenas anotações no pé de página apontando para o final do livro, muita gente nem nota que existam essas notas, ninguém lê”, explicou Mariela Bier, graduada em letras, que participou da atual “edição antirracista” e fez o prefácio do livro, em entrevista ao portal UOL, publicada na segunda-feira 6. “Agora as observações estão no meio do texto, em um quadro com proposta de interpretação, não há como não ver.”

